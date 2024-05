Coritiba demite o técnico Guto Ferreira

Clube paraense perdeu por 1 a 0 para o Sport pela terceira rodada da Série B; próximo desafio será contra o Avaí, marcado para sábado (11)

RAFAEL VIEIRA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Coritiba perde por 1 a 0 para o Sport pela terceira rodada da Série B



O técnico Guto Ferreira foi demitido pelo Coritiba após a derrota por 1 a 0 para o Sport no Couto Pereira. O início ruim da equipe no torneio foi determinante para a saída do treinador, que já vinha sendo pressionado desde a queda na semifinal do Campeonato Paranaense contra o Maringá e a eliminação na Copa do Brasil diante do Águia de Marabá-AL. Com a decisão, Guto encerra sua segunda passagem pelo clube, somando 19 jogos, com nove vitórias, cinco empates e cinco derrotas, totalizando um aproveitamento de 56%. Além do técnico, também deixaram o clube os auxiliares Bruno Lopes e André Luis, além do preparador físico Valdir Júnior. Com a saída do treinador, um dos nomes cogitados nos bastidores é o do técnico Alex, que está sem clube desde sua saída do Avaí em 2023. O próximo desafio do Coritiba será contra o Avaí, marcado para sábado (11), às 11h, na Ressacada, em Florianópolis, pela quarta rodada da Série B. Até o momento, o time paranaense soma quatro pontos, com uma vitória, um empate e uma derrota na competição.

Veja a publicação:

O Coritiba informa o desligamento da comissão técnica formada por Guto Ferreira, Bruno Lopes, André Luis e Valdir Júnior. O clube agradece os serviços prestados e deseja sucesso na sequência da carreira. James Freitas assume, a partir de segunda-feira (6), o comando técnico… pic.twitter.com/V1YheEUIqM — Coritiba (@Coritiba) May 4, 2024

Publicado por Luisa Cardoso

*Conteúdo produzido com auxílio de IA