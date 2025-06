Cristiano Felício acerta com o Sesi Franca e volta ao basquete nacional após 10 anos

Atleta esteve em quadra na NBA ao longo de seis anos; com a camisa do Chicago Bulls, participou da conquista da NBA Summer League de 2016

Após 10 anos longe do Brasil, Cristiano Felício voltará a jogar no basquete nacional. O pivô da seleção brasileira acertou contrato com o Sesi Franca, atual campeão do Novo Basquete Brasil (NBB). O jogador de 2,10 metros de altura competiu na NBA e no basquete europeu nos últimos anos.

“Estou muito feliz em voltar a jogar no Brasil, em voltar para defender um clube tão vencedor, de tanta tradição como é o Sesi Franca. Venho de boas temporadas, esses anos que passei na NBA e no basquete internacional me fizeram um jogador melhor, mais completo, e quero ajudar Franca a seguir conquistando títulos”, comentou o brasileiro.

Felício assinou contrato para disputar a temporada 2025/2026 pelo atual tetracampeão do NBB. “Conheço a maioria dos jogadores do elenco, joguei ao lado de muitos, e estou muito animado para entrar no Pedrocão e sentir o calor da torcida”, projetou o experiente jogador, que completará 33 anos no dia 7 de julho.

“O Felício é um jogador que, além da experiência que tem, tem muita qualidade dentro daquilo que a gente precisa na posição que joga. Então ele vem pra somar muito, além de ser uma pessoa sensacional”, afirmou o técnico Helinho Garcia.

Na última década, Felício esteve em quadra na NBA ao longo de seis anos. Com a camisa do Chicago Bulls, participou da conquista da NBA Summer League de 2016. Também defendeu o Rathiopharm Ulm, na Alemanha, o Covirán Granada, na Espanha, e Sendai 89ers, no Japão. Em solo nacional, foi bicampeão do NBB e levantou o troféu da Liga das Américas e do Intercontinental, em 2014.

Felício vai se apresentar ao Sesi Franca no início de setembro após defender a seleção brasileira na Copa América, a ser disputada de 22 a 30 de agosto, na Nicarágua – a convocação deve ser oficializada nos próximos dias.

