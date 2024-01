Cristiano Ronaldo diz que Liga Saudita é melhor do que a Francesa

Fala do craque aconteceu durante a cerimônia do Globe Soccer Awards em Dubai

AFP Além da contratação de Cristiano Ronaldo, outros clubes investiram na contratação de jogadores já consolidados, como o francês Karim Benzema e o brasileiro Neymar



O português Cristiano Ronaldo, de 38 anos, atual jogador do Al Nassr de Riad, afirmou nesta sexta-feira, 19, que está feliz em atuar no campeonato Saudita e acredita que este é melhor do que a Liga Francesa. O craque concedeu entrevista durante a cerimônia do Globe Soccer Awards, em Dubai. “Para ser sincero, acho que o campeonato saudita não é pior que o francês. Acho que é mais competitivo”, disse após ser questionado sobre o nível da Liga Profissional. A Arábia Saudita fez vários investimentos nos últimos meses. Além da contratação de Cristiano Ronaldo, outros clubes investiram na contratação de jogadores já consolidados, como o francês Karim Benzema e o brasileiro Neymar. “Acho que agora estamos melhores do que o campeonato francês e seguimos melhorando”, finalizou o craque.

*Com informações da Agence France-Presse