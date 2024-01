Xi Jinping deve vir ao Brasil em novembro durante o G20

Visita de Estado foi anunciado pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, nesta sexta-feira

Noel CELIS / AFP Xi Jinping fará sua primeira visita de Estado ao Brasil em novembro durante as reuniões do G20



O presidente da China, Xi Jinping, planeja fazer sua primeira visita de Estado ao Brasil em novembro deste ano. A informação foi divulgada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros da China, Wang Yi, nesta sexta-feira, 19, durante conversa com jornalistas no Palácio do Itamaraty, após se reunir com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O ministro chinês também confirmou que irá se encontrar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em Fortaleza, após decolar de Brasília ainda nesta sexta. A vinda do líder chinês deve acontecer durante as reuniões do G20, e o encontro é considerado uma retribuição à diplomacia brasileira, já que o brasileiro visitou Pequim em abril, logo após assumir a Presidência para o seu terceiro mandato. Além de participar das reuniões do G20, Xi Jinping também terá encontros bilaterais com autoridades durante sua visita ao país. A expectativa é que sejam discutidos temas como comércio, investimentos e cooperação em áreas estratégicas.