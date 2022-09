Cristiano Ronaldo marca de pênalti e United vence a primeira na Liga Europa

Time inglês derrotou o Sheriff Tiraspol por 2 a 0 na Moldávia, e o craque português anotou seu primeiro gol na temporada

Daniel Mihailescu/AFP Cristiano Ronaldo marcou de pênalti em vitória do United



Demorou, mas Cristiano Ronaldo marcou seu primeiro gol na temporada. O craque português foi o autor do segundo gol da vitória por 2 a 0 do Manchester United sobre o Sheriff Tiraspol, da Moldávia, fora de casa, nesta quinta-feira, 15, pela segunda rodada da fase de grupos da Liga Europa, em partida do Grupo E. Os dois gols foram marcados na primeira etapa. Jadon Sancho abriu o placar aos 17 minutos. Aos 39, Cristiano converteu um pênalti e ampliou a vantagem inglesa. Foi a primeira vitória do time inglês nesta edição. O United foi derrotado na estreia pela Real Sociedad, da Espanha, por 1 a 0, no Old Trafford. Os espanhóis também entraram em campo nesta quinta e venceram o Omonia do Chipre por 2 a 1. Com o resultado, a equipe espanhola lidera a chave com seis pontos, seguido por United e Sheriff com três cada. O Omonia é o último e ainda não somou pontos na competição. A próxima rodada será no dia 6 de outubro, quando o United visita o Omonia, às 13h45 (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, Sheriff e Real Sociedad medem forças na Moldávia.