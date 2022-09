Em jogo de homenagens à Elizabeth II, Manchester United é derrotado pela Real Sociedad

Mesmo contando com Cristiano Ronaldo, Antony e Casemiro em campo, os Diabos Vermelhos produziram pouco e foram surpreendidos no segundo tempo

EFE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo tenta sair da marcação em jogo entre Manchester United e Real Sociedad



O Manchester United decepcionou seus torcedores nesta quinta-feira, 9, ao ser derrotado pela Real Sociedad por 1 a 0, em pleno Old Trafford, na rodada de abertura da Liga Europa 2022/23. Mesmo contando com Cristiano Ronaldo, Antony e Casemiro em campo, os Diabos Vermelhos produziram pouco e foram surpreendidos no segundo tempo, quando Brais Méndez converteu penalidade e anotou o único gol da partida. Apesar do resultado negativo do time inglês, o confronto ficou marcado pelas homenagens à rainha Elizabeth II, que morreu aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. Ainda antes da bola rolar, os jogadores das duas equipes se reuniram no centro do gramado e respeitaram um minuto de silêncio. Além disso, o United ergueu suas bandeiras a meio mastro, mostrando estar de luto com a notícia, e impediu seus atletas de concederem entrevistas. Agora, os times voltam suas atenções para os campeonatos nacionais. No domingo, 11, o conjunto treinado por Erik ten Hag mede forças com o Crystal Palace, fora de casa, pelo Inglês. No mesmo dia, a Sociedad visita o Getafe, pelo Espanhol.