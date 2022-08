Técnico do Manchester United abre o jogo e fala sobre futuro de Cristiano Ronaldo no clube; confira

Erik ten Hag também falou sobre o elenco dos ‘Diabos Vermelhos’, que foi reforçado com Antony, Casemiro e outros jogadores

EFE/EPA/PETER POWELL Cristiano Ronaldo, do Manchester United, sendo marcado por três jogadores do Chelsea, em jogo válido pelo Campeonato Inglês



Erik ten Hag, treinador do Manchester United, garantiu nesta quarta-feira, 31, que o astro Cristiano Ronaldo não deixará o clube nesta janela de transferências europeia, que se encerra nesta quinta-feira, 1º. Em entrevista coletiva, o comandante dos “Diabos Vermelhos” afastou todos os rumores de que o português deixaria o Old Trafford e cravou a permanência do craque até janeiro de 2023. “Claro (que ele fica)!”, afirmou o técnico, que também acumula a função de diretor de futebol, cuidando pessoalmente de suas contratações para o time. “Vamos de setembro até janeiro com esse time”, assegurou o holandês, que indicou as chegadas dos brasileiros Casemiro e Antony para o plantel. “Nós precisamos de jogadores de qualidade. Precisamos ter elenco para todos os jogos, mantendo nossa consistência. É para isso que trabalhamos”, completou.

Apesar de ter contrato com o Manchester United até a metade de 2023, Cristiano Ronaldo forçou uma saída do clube, que não disputará a badalada Liga dos Campeões nesta temporada. De acordo com a imprensa inglesa, o centroavante, que está perto da aposentadoria, teria decidido focar nos principais torneios, mas não conseguiria executar esse plano no United, fora da maior competição de clubes do mundo na atualidade. Assim, ele chegou a perder um período da pré-temporada dos “Diabos Vermelhos” e se ofereceu para gigantes clubes do Velho Continente, como Bayern de Munique e Manchester City, por exemplo. Sem obter sucesso, ele ficará no futebol inglês ao menos até janeiro, quando uma nova janela de transferências se abre.