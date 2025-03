Cristiano Ronaldo não viajará ao Irã devido ao risco de levar 99 chibatadas

Situação remonta a um incidente ocorrido em 2023, quando o jogador teve um encontro com a artista iraniana Fatemeh Hammami Nasrabadi

Cristiano Ronaldo não fará a viagem com o Al-Nassr ao Irã para o confronto contra o Esteghlal, válido pela Liga dos Campeões da Ásia. A decisão foi influenciada por preocupações relacionadas a uma possível punição severa, que poderia incluir 99 chibatadas por adultério, conforme reportado pelo jornal espanhol Marca. Essa situação remonta a um incidente ocorrido em 2023, quando o jogador teve um encontro com a artista iraniana Fatemeh Hammami Nasrabadi. Durante esse encontro, Ronaldo recebeu uma pintura da artista e, ao cumprimentá-la com um abraço e um beijo na testa, gerou controvérsia.

De acordo com a legislação iraniana, tais gestos podem ser interpretados como adultério, o que levou a uma série de especulações sobre as consequências legais que o jogador poderia enfrentar. Diante desse cenário, a equipe Al-Nassr tentou solicitar que a partida fosse realizada em um local neutro, visando evitar qualquer complicação para o atleta. No entanto, essa solicitação foi negada, resultando na exclusão de Ronaldo da lista de jogadores que participarão do jogo.

Atualmente, aos 40 anos, Cristiano Ronaldo se destaca como o artilheiro do Campeonato Saudita, acumulando 17 gols na competição. Ele também está em busca de um marco significativo em sua carreira, que é alcançar a impressionante marca de mil gols.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

