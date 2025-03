Barcelona goleia a Real Sociedad por 4 a 0 e retoma a liderança do Campeonato Espanhol

Equipe catalã, que jogou em casa, teve sua tarefa facilitada pela expulsão de Javi López logo aos 17 minutos; Gerard Martín, Casado, Ronald Araújo e Lewandowski anotaram os gols

Andreu Dalmau/EFE O meia Marc Casadó (à dir.), comemora após marcar o segundo gol do Barcelona contra a Real Sociedad, no Estádio Olímpico de Montjuic



O Barcelona retomou a liderança do Campeonato Espanhol ao vencer a Real Sociedad por 4 a 0 neste domingo (2), pela 26ª rodada da competição. A equipe catalã, que jogou em casa, teve sua tarefa facilitada pela expulsão de Javi López logo aos 17 minutos do primeiro tempo. Com a vitória, o time do brasileiro Raphinha chegou aos 57 pontos, superando o Atlético de Madrid, que tem 56. O Real Madrid, derrotado pelo Betis no sábado, ocupa a terceira posição com 54 pontos.

A partida começou equilibrada, com a Real Sociedad chegando a ter um gol anulado. No entanto, a expulsão de Javi López, após falta em Lewandowski, mudou o cenário. Com um jogador a mais, o Barcelona aproveitou os espaços e abriu o placar aos 25 minutos. Lamine Yamal fez grande jogada pela direita, cruzou para Dani Olmo, que ajeitou para Gerard Martín marcar o primeiro gol. Três minutos depois, o time ampliou. Em cobrança de escanteio de Raphinha, o goleiro afastou mal e Dani Olmo finalizou. A bola desviou em Casado antes de entrar: 2 a 0.

Na segunda etapa, a equipe do técnico Hansi Flick manteve o domínio. Pedri acertou o travessão antes de Ronald Araújo marcar o terceiro, aproveitando rebote após cobrança de escanteio. Pouco depois, o zagueiro arriscou de fora da área, e Lewandowski desviou para fechar a goleada do Barça por 4 a 0.

Antes de voltarem a campo pelo Campeonato Espanhol no próximo fim de semana, as duas equipes terão compromissos internacionais. Na quarta-feira (6), o Barcelona visita o Benfica pelo jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Já na quinta-feira (7), a Real Sociedad enfrenta o Manchester United, fora de casa, pelas oitavas da Liga Europa. Pela liga nacional, o Barça encara o Osasuna no sábado (9), enquanto a Real Sociedad recebe o Sevilla no domingo (10), buscando reabilitação.

*Com informações do Estadão Conteúdo

