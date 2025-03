Marc Márquez vence pela primeira vez desde 2014 a corrida de abertura da MotoGP

Espanhol conquistou a pole position, venceu a corrida sprint e, nas voltas finais, superou seu irmão, Alex Márquez; italiano Francesco Bagnaia completou o pódio

RUNGROJ YONGRIT/EFE/EPA O piloto espanhol de MotoGP Marc Márquez, da equipe Ducati Lenovo, em ação durante a corrida de MotoGP do Grande Prêmio da Tailândia



Marc Márquez teve um desempenho excepcional na etapa inaugural da MotoGP de 2025, realizada na Tailândia. O piloto espanhol não apenas conquistou a pole position, mas também venceu a corrida sprint e, nas voltas finais, superou seu irmão, Alex Márquez. Francesco Bagnaia, por sua vez, garantiu o terceiro lugar na competição.

Com essa vitória, Márquez alcança seu terceiro triunfo na Tailândia e marca a primeira vez que vence uma corrida de abertura desde 2014. Ele agora lidera a classificação geral do Mundial de MotoGP, acumulando 37 pontos. Alex Márquez ocupa a segunda posição com 29 pontos, enquanto Bagnaia está em terceiro, com 23. A próxima corrida está agendada para a Argentina, entre os dias 14 e 16 de março.

Durante a corrida, Alex Márquez enfrentou dificuldades logo na largada, caindo para o quarto lugar após um toque. No entanto, ele se recuperou rapidamente e conseguiu manter sua posição. Marc, por sua vez, lidou com problemas relacionados à pressão dos pneus, mas conseguiu retomar a liderança e abrir uma vantagem confortável sobre os concorrentes. Alex defendeu sua posição contra Bagnaia, assegurando o segundo lugar.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O italiano Franco Morbidelli e o japonês Ai Ogura também se destacaram, terminando em quarto e quinto lugares, respectivamente. Outros pilotos que conseguiram sobressair na corrida foram o italiano Marco Bezzecchi, o francês Johann Zarco e o sul-africano Brad Binder, que completaram as posições de 6 a 8. Enea Bastianini e Fabio Di Giannantonio também terminaram entre os dez primeiros. Joan Mir e Raul Fernandez não conseguiram completar a prova.

Publicada por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA