Cruzeiro e Vasco empatam no Mineirão vazio e continuam sob risco de queda no Brasileirão

Apesar da igualdade no placar, equipes ampliam distância para o Bahia, primeiro clube na zona do rebaixamento

GLEDSTON TAVARES/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Wesley, do Cruzeiro, perdeu um gol dentro da área nos minutos finais da partida



Cruzeiro e Vasco parecem fadados a brigar contra o rebaixamento no Brasileirão até a rodada final. Nesta quarta-feira, as equipes se enfrentaram no Mineirão vazio sob obrigação da vitória para ganhar um respiro na tabela. Um triunfo significaria abrir cinco pontos do Bahia, primeiro na degola, mas o empate por 2 a 2 acabou sendo ruim para ambos. Os gols da partida foram marcados por Puma Rodríguez e Gabriel Pec, pelo lado do Gigante da Colina, e por Arthur Gomes e Bruno Rodrigues, para o time mineiro. Depois de sair atrás no marcador, o Cruzeiro buscou a virada ainda na primeira etapa. Contudo, acabou cedendo a igualdade já na parte final do jogo. Nos acréscimos, ainda viu Wesley perder chance de ouro na pequena área. Além do tropeço, o Vasco lamentou ter dois gols de Vegetti anulados, ambos com auxílio do VAR e impedimentos corretamente anotados.

Apesar da igualdade no placar, as equipes ampliaram a distância para o Bahia, agora para três pontos (41 a 38), com vascaínos em 15º e cruzeirenses em 16º. No domingo, o time mineiro encara o também ameaçado Goiás, fora de casa, enquanto os cariocas visitam o Athletico-PR no sábado. Promovidos à elite, Vasco e Cruzeiro se planejaram para um ano complicado, mas sem sustos no Brasileirão. E até largaram bem. Mas os resultados desapareceram e as grandes equipes de Minas e Rio entraram em campo nesta quarta-feira sob pressão. Juntas com 40 pontos, tinham de ganhar no vazio Mineirão para ganhar um respiro na tabela, na luta contra a queda.

*Com informações do Estadão Conteúdo