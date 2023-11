Veja o que Messi e Rodrygo falaram em bate-boca antes de Brasil x Argentina 

Craques discutiram após a pancadaria generalizada nas arquibancadas do Maracanã

ANDRÉ FABIANO/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Messi e Rodrygo disputando jogada em Brasil x Argentina



Os jogadores da Argentina desceram para o vestiário do Maracanã enquanto a PM do Rio de Janeiro e os seguranças do estádio tentavam conter a briga nas arquibancadas. Após o clima apaziguar, o craque Lionel Messi, capitão da Albiceleste, se envolveu num bate-boca com Rodrygo. De acordo com Gustavo Machado, especialista em leitura labial, o jovem brasileiro chamou os argentinos de “cagões”. Irritado, Messi retrucou com o questionamento: “Como cagão se sou campeão do mundo?”. Os jornais “Olé” e “La Nación” também fizeram a mesma leitura labial. Após o confronto, válido pelas Eliminatórias do Mundial de 2026, Messi criticou a equipe de segurança do estádio. “Foi ruim porque vimos como eles batiam nas pessoas. A polícia, assim como aconteceu na final da Libertadores, mais uma vez reprimiu o público com cassetetes. Havia jogadores que tinham familiares ali. Pensamos em todos, claro. Nas famílias que não sabem o que estava acontecendo, e um jogo chegar a esse ponto, fica secundário”, lamentou. Com a bola rolando, os “hermanos” ganharam e continuaram na liderança, com 15 pontos. Já os comandados de Fernando Diniz estão no sexto lugar, com 7 pontos.