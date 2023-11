Mourinho dá conselho inusitado para Carlo Ancelotti sobre seleção brasileira; veja

Treinador português falou sobre a possibilidade do italiano trocar o Real Madrid pela Canarinho

PETER POWELL / POOL / AFP José Mourinho (direita) orientou Ancelotti (esquerda) a não aceitar o convite da seleção brasileira e permanecer no Real Madrid



Cotado para assumir a seleção brasileira em 2024, o treinador Carlo Ancelotti, do Real Madrid, recebeu um conselho inusitado do companheiro de profissão José Mourinho. À emissora italiana “RAI 1”, o português, da Roma, orientou Ancelotti a permanecer no time da capital espanhola. “Voltar para o Real Madrid? Florentino (Pérez, presidente) é muito esperto. Ele já tem um super treinador, por que ficaria pensando em outro? Eu sou madridista e por isso espero que Ancelotti fique. Ele é o técnico perfeito para o Real Madrid”, declarou o lusitano. No entendimento de Mourinho, o italiano tem tudo para prorrogar seu vínculo com a equipe espanhola – atualmente, o contrato é válido somente até junho do ano que vem. “Acho que somente um maluco como eu pode deixar o Real Madrid sem que o clube queira. Eu saí mesmo quando eles queriam que eu ficasse. Brasil? Estou certo que ao primeiro sinal de Florentino, Ancelotti ficará”, continuou.

Por fim, Mourinho deu a entender que assumirá um time da Arábia Saudita após deixar o futebol europeu. “Acho que um dia irei ingressar na Liga Saudita. Acho que vou treinar lá, sim. Mas esse dia não será amanhã e nem depois de amanhã”. Atualmente, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) tem Fernando Diniz como seu técnico interino. Seu contrato, porém, é válido até junho, antes da disputa da Copa América. Publicamente, o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, garante que Ancelotti assinará contrato para comandar a Amarelinha até o fim da Copa do Mundo de 2026.