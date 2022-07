Daniel Alves é anunciado como novo reforço do Pumas, do México

Lateral-direito estava há quase dois meses sem clube, após o Barcelona não ter renovado o contrato

Sérgio Neves/Estadão Conteúdo Com mais de 40 títulos no currículo, Daniel Alves busca vaga na seleção brasileira para disputar sua última Copa do Mundo



O lateral-direito Daniel Alves foi anunciado, na noite desta quarta-feira, 21, como novo reforço do Pumas, do México. A confirmação foi divulgada nas redes sociais do time mexicano. O brasileiro estava há quase dois meses sem clube, após o Barcelona não ter renovado o contrato. Até a tarde desta quarta-feira, 21, Daniel Alves estava em São Paulo e aguardava a oficialização do contrato para, assim, viajar para o México e ser apresentado. Segundo o jornalista César Luis Merlo, o lateral-direito assinará um contrato de um ano. O brasileiro chega ao Pumas tanto para suprir a necessidade de reposição na lateral-direita, depois que Alan Mozo saiu do clube mexicano, quanto por estratégia de marketing. Com mais de 40 títulos na carreira, o brasileiro, antes disso, era especulado em outros clubes da Europa e, até mesmo, do Brasil, como o Athletico-PR.