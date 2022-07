Liverpool vence amistoso contra o RB Leipzig com 4 gols do recém-chegado Darwin Nuñez

Uruguaio de 23 anos estava no Benfica e já era questionado após dois jogos de pré-temporada sem marcar

Reprodução/ Twitter @LFC Darwin recebeu o apoio dos colegas de time após o primeiro gol pelo clube



O uruguaio Darwin Núñez mostrou que é um bom reforço para o Liverpool nesta quinta-feira, 21. A equipe inglesa fez um jogo amistoso contra o RB Leipzig, na turnê de pré-temporada, e venceu por 5 a 0. Quatro dos gols marcados foram de Núñez que – acredite se quiser – começava a ser questionado por alguns fãs após duas partidas de pré-temporada sem balançar as redes. O jogador de 23 anos estava no Benfica e na temporada passada marcou 34 gols em 41 jogos. No amistoso o primeiro gol saiu dos pés de Mohamed Salah, que renovou seu contrato com os Reds. Aos três minutos do segundo tempo, Darwin fez o primeiro de pênalti. Dois minutos depois ele fez o segundo. Aos 23 minutos e aos 45 os outros gols saíram. Esse é apenas o terceiro jogo de pré-temporada e a segunda vitória do Liverpool. Na próxima quarta-feira, dia 27, o adversário será o RB Salzburg. O primeiro jogo oficial será no dia 30 com a Supercopa Inglesa contra o Manchester City. Antes de estrear na Premier League, o time de Klopp ainda faz amistoso contra o RC Strasbourg e inicia o Campeonato Inglês dia 6 de agosto contra o Fulham.