Alemanha vence a Áustria por 2 a 0 e avança à semifinal da Eurocopa feminina

Maiores campeãs, as alemãs esperam o vencedor de França e Holanda, que acontece no sábado

Reprodução/ Twitter @WEURO2022 Popp marcou o segundo gol da Alemanha, decretando a classificação para a semifinal



Oito vezes campeã da Eurocopa feminina, a Alemanha está nas semifinais da edição 2022. Nesta quinta-feira, 21, a equipe comandada por Martina Voss-Teckelenburg venceu a Áustria por 2 a 0 e espera o vencedor de França e Holanda, que será no sábado, para decidir a vaga para a final. Mesmo sendo favorita, a partida não foi fácil para as alemãs. A Áustria começou assustando com uma bola na trave nos minutos iniciais. Depois do susto, a Alemanha foi mais pra cima e aos 26 minutos, aproveitando um erro da zaga adversária, Magull abriu o placar. No segundo tempo, a Áustria acertou mais duas bolas na trave, em boas jogadas no ataque, mas não conseguia ser assertivo. Bühl ainda perdeu um gol incrível para a Alemanha, mas Popp não desperdiçou quando teve chance e ampliou aos 45. Ela, inclusive, é a primeira jogadora a marcar 4 gols em 4 jogos consecutivos. A Inglaterra também já está garantida nas semifinais.