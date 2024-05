De ponta a ponta, monegasco Charles Leclerc vence em casa pela primeira vez na Fórmula 1

O piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) venceu neste domingo (26) o Grande Prêmio de Mônaco pela primeira vez em sua carreira na Fórmula 1, na 8ª etapa da temporada 2024. A equipe italiana aproveita o momento para faturar a segunda vitória na temporada 2024. “Foi a corrida que me fez sonhar em um dia ser piloto de F1. Foi uma corrida difícil emocionalmente… Devo dizer que pensei muito no meu pai… Ele deu tudo para eu estar aqui. Era um sonho nosso correr aqui e vencer, então é inacreditável”, declarou Leclerc. O australiano Oscar Piastri (McLaren) e o espanhol Carlos Sainz (Ferrari) completaram o pódio. O holandês Max Verstappen, tricampeão mundial, terminou em sexto, mas mantém a liderança do campeonato à frente de Leclerc, segundo na classificação geral.

CHARLES: “It’s the race that made me dream of becoming a F1 driver one day. It was a difficult race emotionally… I have to say I was thinking to my dad a lot… He’s given everything for me to be here. It was a dream of ours for me to race here and to win, so it’s unbelievable”… pic.twitter.com/yl8LHjwkG3

— Formula 1 (@F1) May 26, 2024