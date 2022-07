De virada e com dois gols de Pedro, Flamengo vence o Avaí na Ressacada

Clube carioca conquistou a quarta vitória nos últimos cinco jogos do Brasileirão, chegou aos 30 pontos e assumiu momentaneamente a sexta colocação; chileno Arturo Vidal fez sua estreia pelo clube do Rio

Foto: R.PIERRE/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Flamengo e Avaí se enfrentaram pelo campeonato Brasileiro neste domingo



Segue a base do Flamengo sob o comando de Dorival Júnior. Na manhã deste domingo, 24, o clube carioca venceu o Avaí por 2 a 1, de virada, na Ressacada, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno. Os donos da casa abriram o placar com um gol do zagueiro Renato Chaves. Os rubro-negros reagiram e conquistaram o triunfo com dois gols de Pedro. Nos últimos sete jogos do atacante como titular da equipe, foram 9 gols e cinco assistências – o jogador de 25 anos participa de um gol a cada 38 minutos em campo. O duelo também foi marcado pela estreia de Arturo Vidal no clube do Rio – o chileno entrou aos 32 minutos do segundo tempo, no lugar de Everton Ribeiro – e por uma polêmica envolvendo o árbitro de vídeo: aos 13 minutos da etapa inicial, William Pottker marcou de cabeça após uma cobrança de escanteio, mas Raphael Claus anulou o gol após revisar o lance. O juiz considerou que houve falta do atacante Bissoli no goleiro Santos.

Com o resultado positivo do Flamengo, a quarta vitória nos últimos cinco jogos, a equipe comandada por Dorival Júnior chegou aos 30 pontos e assumiu, momentaneamente, a sexta colocação do Brasileirão. O Avaí, por sua vez, permanece na 14ª colocação, com 21 pontos, três acima do América-MG, o primeiro clube na zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Rubro Negro enfrenta o Atlético-GO, no sábado, 30, às 20h30. Antes, porém, os cariocas recebem o Athletico-PR, no Maracanã, na quarta-feira, 27, às 21h30, pela primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil. O clube de Santa Catarina, que só disputa o Brasileirão até o fim da temporada, viaja para Minas Gerais para o duelo contra o América-MG, no domingo, 31, às 18 horas, na primeira rodada do returno do torneio.