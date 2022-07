São Paulo empata com o Goiás em jogo movimentado e fica longe do G-6

Primeiro tempo teve dois gols para cada lado e pênalti perdido por Luciano; Patrick marcou na etapa final, mas equipe goiana deixou tudo igual nos acréscimos

EDUARDO CARMIM/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO



O São Paulo teve o segundo empate consecutivo por 3 a 3 neste sábado, 23, ao ficar na igualdade com o Goiás, no Morumbi, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o tricolor paulista chega aos 26 pontos, cinco pontos atrás do Internacional, o último dentro do G-6 do torneio. Já a equipe goiana tem 22 pontos e está quatro acima da zona de rebaixamento. O Goiás saiu na frente com gol de Dadá Belmonte, que recebeu passe de Pedro Raul e bateu no canto para abrir o placar logo aos sete minutos. O São Paulo virou com tentos de Calleri, que cabeceou após belo cruzamento de Wellington, e Nestor, que aproveitou jogada de Igor Gomes na linha de fundo para marcar. Danilo Cardoso voltou a deixar tudo igual em cabeçada após Dadá Belmonte levantar na área. Ainda antes do fim do primeiro tempo, o árbitro marcou pênalti para o São Paulo em mão de Matheus Sales, mas o chute de Luciano foi defendido por Tadeu.

Na etapa final, logo no início, Patrick testou a bola para o gol após cobrança de escanteio. Sem alternativa, a equipe goiana foi ao ataque e ameaçou em dois chutes de Vinícius que Thiago Couto defendeu, enquanto o arqueiro goiano evitou o quarto tricolor em tentativa de Luciano. Já nos acréscimos, Pedro Raul antecipou a marcação em cruzamento de Pedro Junqueira e tocou para deixar tudo igual no Morumbi. Agora, o São Paulo se prepara para o jogo de ida das quartas da Copa do Brasil contra o América-MG, enquanto a próxima partida do Goiás será contra o Coritiba pelo Brasileirão.