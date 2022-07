Vasco anuncia a demissão do técnico Maurício Souza

Treinador não resistiu à pressão, que se acentuou após a derrota do clube carioca para o Vila Nova, lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro

Divulgação/Vasco Maurício Souza foi demitido neste domingo, 24



O Vasco da Gama anunciou, no início da tarde deste domingo, 24, a demissão do técnico Maurício Souza. O treinador não resistiu à pressão, acentuada pelos recentes resultados e pelo desempenho da equipe carioca na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. No sábado, 23, o Cruz Maltino perdeu para o lanterna da competição, Vila Nova, por 1 a 0, no Serra Dourada. Apesar da má fase recente (apenas uma vitória nos últimos cinco jogos), o clube está na terceira colocação do Brasileirão, com 35 pontos, zona de classificação para a divisão de elite do futebol brasileiro. “O Club de Regatas Vasco da Gama informa o desligamento do treinador da equipe de futebol profissional, Maurício Souza. O Vasco da Gama agradece a Maurício Souza por toda sua dedicação ao longo dos jogos em que permaneceu à frente da equipe de futebol profissional do Clube e deseja sucesso na sequência de sua trajetória. A equipe profissional cruzmaltina fica aos cuidados de sua comissão permanente formada pelo interino Emilio Faro, o auxiliar João Correia e o preparador físico Daniel Felix”, diz nota oficial divulgada pelo clube.

A passagem de Maurício Souza por São Januário foi curta, mas recheada de críticas e pressão. O técnico chegou ao clube no dia 13 de junho para substituir Zé Ricardo, que aceitou proposta do clube japonês Shimizu S-Pulse. Em pouco mais de um mês, foram oito jogos, com três vitórias, três derrotas e dois empates, um aproveitamento de 45,8%. O diretor de futebol do Vasco, Carlos Brazil, afirmou, neste domingo, que “os resultados que a gente entendeu que poderia alcançar com o treinador não foram alcançados”. “Estamos aqui para comunicar a saída do Mauricio Souza. Sabemos da responsabilidade do ano que temos, a missão que temos esse ano. Infelizmente os resultados que a gente entendeu que poderia alcançar com o treinador não foram alcançados. Esses motivos fazem com que tenhamos essa mudança. Sempre que necessário haverá mudança de rota. Sempre que a gente entender que isso é necessário para que alcance o objetivo. Para isso que trabalhamos 24h por dia quase. Entendemos que era necessária essa mudança. Treinador entendeu perfeitamente”, disse.