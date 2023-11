Demitido do Santos, técnico Diego Aguirre acerta retorno ao Peñarol: ‘A fera voltou’

Técnico uruguaio inicia terceira passagem pelo clube onde também foi atacante

MAURÍCIO DE SOUZA/DIÁRIO DO LITORAL/ESTADÃO CONTEÚDO Diego Aguirre comandou o Santos antes de acertar o retorno ao Peñarol



O técnico uruguaio Diego Aguirre ficou somente dois meses desempregado. Dispensado do Santos em setembro, ele foi anunciado nesta terça-feira, 21, como novo comandante do Peñarol, onde foi atacante em duas passagens e no qual será o treinador pela terceira vez na carreira. “La Fiera (A Fera) voltou”, oficializou o Peñarol em suas redes sociais, usando o apelido do treinador de 58 anos para celebrar o acordo. “Diego Aguirre está em casa. Bem-vindo.” O clube ainda postou um vídeo com as conquistas do treinador. Com o acordo, o Peñarol espera voltar aos tempos áureos de quando teve Aguirre, campeão uruguaio em 1986 e da Copa Libertadores no ano seguinte como jogador, além de erguer outros dois nacionais como técnico, em 2003 e 2009. Na última passagem, ainda levou a equipe até a decisão da América, em 2011, mas caiu diante do Santos.

Muitos torcedores do clube invadiram o post do clube para comemorar o acordo. Muitos não escondiam o longo tempo que esperaram por esse retorno, outros desejaram “toda sorte do mundo” e ainda houve quem definiu essa terça-feira como o “melhor dia do ano.” Aguirre vai assumir a equipe na terceira colocação do Clausura do Campeonato Uruguaio, com 19 pontos, atrás do líder Liverpool, com 23, e do Defensor, que soma 21. A estreia deve ocorrer nesta sexta-feira, em casa, diante do Plaza Colonia, pela 12ª rodada.