Brasil x Argentina: Vendedor do RJ viraliza ao vencer competição de embaixadinhas com argentino; veja 

Brasileiro supera ‘hermano’ e brinca ao dizer que é filho de Ronaldinho Gaúcho

Reprodução/TyC Sports Vendedor vence aposta de embaixadinhas antes de Brasil x Argentina



Um vendedor ambulante de uma praia no Rio de Janeiro viralizou nas redes sociais, nesta terça-feira, 21, ao ser entrevistado pela emissora argentina “Tyc Sports”. Horas antes da bola rolar para Brasil x Argentina, no Maracanã, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026, o brasileiro foi desafiado pela reportagem a uma competição de embaixadinhas com um torcedor argentino. O que os “hermanos” não esperavam é que o vendedor possuía muita habilidade e, mesmo segurando uma bandeja com copos cheios de caipirinha, emendou 60 embaixadinhas, superando aos 53 do “adversário”. Com a vitória, o vendedor conseguiu o direito de vender todas as bebidas. No fim, ele ainda proferiu alguns palavrões, fez mais embaixadinhas com um coco e ainda brincou com os argentinos: “Eu não disse, sou filho de Ronaldinho, ele me abandonou”. Assista abaixo.