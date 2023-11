Messi x Cristiano Ronaldo: Inter Miami e Al-Nassr marcam amistoso para fevereiro de 2024 

Time norte-americano fará pré-temporada na Arábia Saudita

Reprodução/X/@RiyadhSeason Messi e Cristiano Ronaldo vão se enfrentar em amistoso entre Inter Miami e Al-Nassr



Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, os dois principais jogadores de futebol do século XXI, vão se enfrentar mais uma vez. E talvez seja o último encontro dos dois astros. Nesta terça-feira, 21, o Inter Miami (EUA), time que conta com o talento do argentino, anunciou que participará de um torneio amistoso contra o Al-Nassr, do craque português, e o Al-Hilal, de Neymar. A competição, chamada de “Last Dance” (“A última dança”, na tradução para o português), acontecerá em fevereiro de 2024, em Riade, na Arábia Saudita – a data ainda não foi definida. A última vez em que Messi e CR7 mediram forças ocorreu em janeiro de 2023, quando um combinado do Al-Nassr e Al-Hilal disputou um amistoso contra o Paris Saint-Germain, que ainda contava com Messi no elenco. Na ocasião, os franceses ganharam por 5 a 4, com gol do argentino. O lusitano, por sua vez, balançou as redes duas vezes. O amistoso também será o primeiro encontro dos rivais após Cristiano se incomodar com a oitava Bola de Ouro recebida por Messi.