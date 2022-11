Diego Ribas, do Flamengo, anuncia que vai se aposentar do futebol após o Campeonato Brasileiro

Diego Ribas, de 37 anos, vai pendurar as chuteiras após o término do Campeonato Brasileiro. Capitão do Flamengo desde 2017, o meia anunciou sua aposentadoria pelas redes sociais neste sábado, 5, após 20 anos de carreira. O último jogo do Rubro-Negro Carioca na temporada está marcado para o dia 13, contra o Avaí, no Maracanã, às 16 horas. Com isso, a camisa 10 ficará disponível e Gabigol é um dos candidatos a ficar com ela. Diego participou de todas as conquistas recentes da atual geração do Flamengo. No clube carioca ele foi campeão da Libertadores da América (2019 e 2022), do Campeonato Brasileiro (2019 e 2020), Copa do Brasil (2022), Recopa Sul-Americana (2020), Supercopa do Brasil (2020 e 2021) e do Campeonato Carioca (2017,2019, 2020 e 2021), somando 12 títulos no total, ficando atrás apenas de Zico e Júnior na lista dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. Ele chegou no clube em 2016 e disputou 287 jogos e marcou 44 gols. Os primeiros passos no futebol foi no Santos, quando tinha apenas 16 anos, em 2002. Foi peça importante na conquista do Campeonato Brasileiro daquele ano. Ele também esteve na equipe santista na conquista do Brasileiro de 2004, antes de ir para o Porto, de Portugal. Antes de retornar ao futebol brasileiro, Diego atuou por outros cinco clubes europeus: Werder Bremen-ALE, Juventus-ITA, Wolfsburg-ALE, Atlético de Madrid-ESP e Fenerbahçe-TUR. O meio ainda jogou pela seleção brasileira onde conquistou a Copa América duas vezes (2004 e 2007) e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008. Em Julho, o atleta anunciou que não ficaria no Flamengo em 2023 e não descartou um último desafio fora do Brasil, possivelmente nos Estados Unidos. Porém, isso não se concretizou. O Flamengo cumpre tabela na reta final da competição nacional. Amanhã, às 16 horas, joga contra o Coritiba, fora de casa. Na quarta-feira, 9, viaja para Caxias do Sul-RS onde enfrenta o Juventude e fecha a temporada contra o Avaí em casa.

Carta para o Diego de 1997… Valeu a pena acreditar nos sonhos e ser incansável na busca deles… Chegou a hora de partir para um novo ciclo e buscar novos desafios! Obrigado de coração a todos que de alguma maneira fizeram parte dessa longa e encantadora caminhada! pic.twitter.com/nDB6sSgWQr — Diego Ribas (@ribasdiego10) November 5, 2022