Jogadora do sub-17 da Ferroviária morre após ter mal súbito durante treino

Clube informou em nota que a atleta foi socorrida e levada ao hospital, mas não resistiu

Reprodução/ site Ferroviária O futebol feminino da Ferroviária está de luto depois da morte de uma jogadora



Nesta sexta-feira, 04, uma tragédia acometeu o time feminino sub-17 da Ferroviária S.A.F. O clube anunciou que uma de suas jogadoras, Esther Martins dos Santos, teve um mal súbito durante o treinamento e foi socorrida para o hospital São Paulo, mas não resistiu. Na nota, a Ferroviária disse que Esther chegou no clube em agosto e passou por todos os exames médicos, sem nenhum tipo de anomalia constatada. “A Ferroviária passará todo o suporte para a família da nossa eterna Guerreirinha. O Departamento de Desenvolvimento Humano está prestando todo suporte para as companheiras de time da atleta”. A Federação Paulista de Futebol (FPF) emitiu uma nota lamentando a morte de Esther e disse que entrará em contato com o clube para entender o caso e auxiliará no que for preciso.