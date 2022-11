Croácia é punida pela Uefa em mais de R$ 123 mil por atos racistas e discriminatórios de torcedores

Confusão aconteceu em setembro, no jogo contra a Áustria pela Liga das Nações, mas não foi especificado o que exatamente levou à punição

EFE Seleção da Croácia é punida por atitudes dos torcedores



A Uefa anunciou nesta sexta-feira, 04, que puniu a Federação Croata de Futebol por “comportamento racista e discriminatório” de torcedores croatas no último jogo da seleção nacional antes da Copa do Mundo. O episódio, não detalhado pela entidade, ocorreu durante a vitória por 3 a 1 sobre a Áustria, em partida da Liga das Nações da Uefa disputada em setembro. Após o jogo, houve denúncias de insultos e cantos alusivos à extrema-direita praticados por torcedores da Croácia no Estádio Ernst Happel, em Viena. A apuração do caso levou a Uefa a punir a federação croata com uma multa de 20 mil euros (R$ 100 mil, na cotação atual) por discriminação e 23 mil euros (R$ 116 mil) por “outros incidentes em Viena”. Torcedores croatas têm histórico como protagonistas de confusões. Na Eurocopa de 2016, durante jogo contra a República Checa, brigaram nas arquibancadas do Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Etienne, na França, e atiraram rojões em direção ao gramado. Vice-campeã da Copa do Mundo de 2018, a seleção croata estreia no Mundial do Catar no dia 23 de novembro, em duelo com o Marrocos. Integrante do Grupo F, também vai enfrentar o Canadá e a Bélgica, terceira colocada da edição russa do torneio.

*Com informações do Estadão Conteúdo