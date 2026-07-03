Dieta e rituais que fazem Haaland ser um ‘comenta’

Sob a liderança do atacante, a Noruega enfrentará o Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo

O Brasil enfrenta no domingo (5) a Noruega por vaga nas quartas de final da Copa do Mundo 2026. A Seleção Brasileira conta com grandes nomes para sonhar com a classificação para se aproximar do hexacampeonato. Entretanto, a equipe canarinho esbarra no “cometa Haaland” na empreitada. Com seis gols, o atacante norueguês ocupa a terceira artilharia no Mundial. O segredo para o seu sucesso é sua dieta aliada a rituais rigorosos.

Em um podcast, o atacante revelou que consome cerca de 6.000 calorias por dia. Ele disse comer coração e fígado de vaca. Haaland também escolhe a mel e leite crus para sua dieta. Já em um documentário, o jogador afirmou dar preferência a “alimentos de qualidade e o mais local possível. Evita ultraprocessados e bebidas alcoólicas.

Sobre hábitos de sua rotina, Haaland se expõe ao sol por 15 minutos ao acordar. Pela noite, usa óculos com luz de filtro azul. Ele também desliga qualquer dispositivo eletrônico que possa atrapalhar o seu sono. O atacante costuma dormir por volta das 22h. E, tapa a boca com fita adesiva para estimular a respiração nasal.

Os hábitos de Haaland são compartilhados pela seleção norueguesa. Ao braço esportivo do New York Times, The Athletic, os chefes da equipe europeia contaram que levaram para a concentração aproximadamente 300 kg de salmão, truta ártica, alabote e truta da Noruega só para a fase classificatória. Também integram o cardápio 100 kg de queijo Jarlsberg e 80 kg de queijo marrom norueguês.