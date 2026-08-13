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Vasco x Olimpia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Vasco e Olimpia: se enfrentam pela Copa Sul-Americana nesta quinta, às 19h, no Estádio São Januário; saiba onde assistir ao vivo e acompanhar a transmissão

Jovem Pan

vasco
O Vasco se classificou, ficando em segundo no grupo G, com 10 pontos ALEXANDRE MAIA/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

Vasco e Olimpia se enfrentam nesta quinta-feira, dia 13, às 19h, no Estádio São Januário, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pela partida de ida das oitavas de final da competição.

O Vasco se classificou, ficando em segundo no grupo G, com 10 pontos, que foi liderado pelo Olimpia, com 13 pontos. No jogo pela fase de grupos no Rio de Janeiro, o time carioca venceu por 3 a 0. Na volta, a Olimpia venceu por 3 a 1.

Onde assistir Vasco x Olimpia ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+, com início da transmissão às 19h.

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