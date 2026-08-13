Vasco x Olimpia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Vasco e Olimpia se enfrentam nesta quinta-feira, dia 13, às 19h, no Estádio São Januário, em partida válida pela Copa Sul-Americana. O duelo acontece pela partida de ida das oitavas de final da competição.
O Vasco se classificou, ficando em segundo no grupo G, com 10 pontos, que foi liderado pelo Olimpia, com 13 pontos. No jogo pela fase de grupos no Rio de Janeiro, o time carioca venceu por 3 a 0. Na volta, a Olimpia venceu por 3 a 1.
Onde assistir Vasco x Olimpia ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelo Paramount+, com início da transmissão às 19h.