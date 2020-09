Djokovic é eliminado do US Open após acertar bolada em juíza

Nervoso com momento ruim na partida, sérvio bateu com força na bola em direção do fundo da quadra e acertou uma das árbitras

EFE/EPA/JASON SZENES Juíza caiu no chão assim que foi acertada pela bola



Novak Djokovic se despediu antes da hora do US Open por um acidente. Em desvantagem na partida contra o espanhol Pablo Carreño Busta, o tenista bateu com força na bola em direção ao fundo da quadra, e acertou justamente uma das juízas da prova, que caiu no chão na hora. A árbitra de cadeira relatou o acontecimento ao supervisor do torneio, que, respaldado pela regra, decidiu eliminar o sérvio da competição.

À ESPN americana, o técnico veterano Arthur Ashe, que estava presente na partida, disse que “outros jogadores já foram eliminados por menos”. “Acho que o torneio tomou a decisão certa”, comentou. A eliminação garantiu que o torneio terá um campeão que nunca faturou Grand Slams – Djokovic tem 17 torneios de grande expressão, o único restante no sorteio que também já venceu competições desse porte.

A eliminação foi confirmada pelo perfil oficial da ATP, a Associação de Tenistas Profissionais, que organiza o circuito. O espanhol Carreño Busta avançou para as quartas de final do torneio.