Djokovic vence por 3 sets a 0 em seu retorno ao Aberto da Austrália

Atual número 5 do ranking da ATP venceu o espanhol Roberto Caballes Baena com direito a pneu no último set; sérvio foi deportado e não participou do Grand Slam em 2022

EFE/EPA/JOEL CARRETT Djokovic volta Australian Open e estreia com vitória



O sérvio Novak Djokovic voltou ao Aberto da Austrália (Australian Open) em grande estilo. Após polêmicas envolvendo a vacinação contra o coronavírus, o tenista número, atual número 5 do mundo, estreou com vitória por 3 sets a 0 sobre o espanhol Roberto Carballes Baena, 75º do ranking da ATP, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/0. O sérvio deu o primeiro passo na bus ade sua 10ª conquista do Grand Slam. Caso ele atinja o objetivo, Djokovic empatará com Rafael Nadal em número de conquistas de Grand Slams. O espanhol tem 22 títulos, enquanto o sérvio tem 21. Na segunda rodada, Djokovic enfrentará o vencedor do duelo entre o francês Enzo Couacaud e o boliviano Hugo Dellien. O tenista ganhou apoio do público que foi assistir o seu retorno. Djokovic não participou da última edição após ser deportado após ser barrado no aeroporto Melbourne por problemas com o preenchimento do seu visto. O sérvio não acrescentou a informação de que ele teria tido permissão médica especial para entrar na Austrália sem a necessidade de comprovar a imunização contra a Covid-19, obrigatório no país da Oceania.

O jogo começou com um triplo break point no quinto game a favor de Baena. Rapidamente, o sérvio deu a resposta e não foi mais ameaçado pelo adversário, fechando o set em 6/3. Roteiro semelhante ao segundo set, mas Djokovic mostrou porque é um dos melhores tenistas do mundo, manteve o bom nível técnico, e venceu o set por 6/4. Diferente dos demais, o sérvio passeou no terceiro set e aplicou um pneu: venceu por 6/0 e selou a vitória em sua volta.