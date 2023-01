Palmeiras goleia o Mirassol por 4 a 0 e está nas quartas de final da Copinha

Atuais campeões seguem fazendo bom campeonato e enfrentam o Floresta-CE na próxima fase

Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon

O Palmeiras segue fazendo uma grande Copa São Paulo de Futebol Júnior. Atual campeão, o alviverde fez 4 a 0 no Mirassol e avançou para as quartas de final, o placar foi movimentado logo cedo. Aos 3 minutos, Kevin bateu, a bola desviou e morreu no fundo da rede, abrindo o placar. Aos 6, Ruan Ribeiro ampliou. Aos 30 minutos, em um lance de desentendimento, o Mirassol marca contra o terceiro do Palmeiras. Cinco minutos depois, Vitinho marcou de cabeça e fez 4 a 0. No segundo tempo o Palmeiras continuou pressionando, mas não balançou mais as redes. Aos 32, o técnico do Mirassol foi expulso por reclamação. O Palmeiras enfrenta o Floresta na próxima fase, que eliminou o Athletico-PR nos pênaltis. Quem também avançou foi o Sport, eliminando o Cruzeiro em 2 a 1, e o Goiás que goleou o Novorizontino por 4 a 1. Nesta terça jogam Santos x Água Santa (15h), América-MG x Red Bull Bragantino (17h15), Ibrachina x Fortaleza (19h30) e Ituano x Internacional (21h45).