Técnico do Manchester United sai em defesa de Antony, mas cobra: ‘Pode fazer melhor’

Ídolos do clube, Gary Nevill e Rio Ferdinand criticaram o desempenho do brasileiro no clássico contra o Arsenal

EFE/EPA/Andy Rain Erik Ten Hag durante o clássico contra o Arsenal no domingo



O técnico Erik Ten Hag, do Manchester United, saiu em defesa do atacante Antony, que tem sido alvo de críticas. Entretanto, o treinador acredita que o brasileiro pode render mais dentro de campo. Contratado em agosto pelo clube inglês, Antony disputou 19 jogos com os ‘Diabos Vermelhos’ e marcou cinco gols. O atacante ainda não deu nenhuma assistência. “Quando ele está jogando, o time está vencendo. Isso já manda uma mensagem sobre como ele está performando. Ele pode fazer melhor, vejo espaço para melhora. Por exemplo, queremos que ele seja mais direto e esteja mais envolvido. Como disse, a equipe está jogando melhor com ele em campo”, afirmou o treinador durante coletiva. Gary Nevill e Rio Ferdinand, ídolos do United, criticaram o desempenho do atacante na clássico diante do Arsenal no último domingo, em partida válida pelo Campeonato Inglês. Na visão do treinador, o atacante é talentoso e evoluiu desde sua estreia na equipe, reforçando que ele pode render ainda mais. “Acredito que ele já teve uma evolução. Nos primeiro três jogos, marcou três vezes. Também fez gol contra o Everton e contra o Charlton. É um fato: ele tem tido impacto. Mas penso que com as suas capacidades, com o seu talento, ele pode fazer ainda mais”, comentou. O United enfrenta o Nottingham Forest nesta quarta-feira, às 17 horas (horário de Brasília), pela semifinal da Copa da Liga Inglesa.