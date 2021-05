Em estreia no Brasileirão, São Paulo e Fluminense empatam no Morumbi

Duelo de equipes tricolores terminou sem gols; no primeiro tempo, Nenê desperdiçou pênalti, defendido pelo goleiro Tiago Volpi

Antes da segunda rodada, as duas equipes jogam pela terceira fase da Copa do Brasil no meio de semana



Na estreia das duas equipes no Campeonato Brasileiro, São Paulo e Fluminense empataram em 0 a 0 no estádio do Morumbi, na noite deste sábado, 29. Um dos destaques da partida foi o goleiro do time da casa, Tiago Volpi, que fez pelo menos três defesas importantes. Aos 24 minutos, ele defendeu um pênalti cobrado por Nenê, capitão do time do Rio de Janeiro. No primeiro minuto da segunda etapa, o camisa 1 do tricolor paulista evitou um gol do atacante Gabriel Teixeira – no lance, a bola ainda bateu na trave. Outro personagem do duelo foi o atacante Rojas, que renovou seu contrato com o clube comandado pelo técnico Hernán Crespo até dezembro deste ano. Aos 40 minutos do segundo tempo, ele reclamou de um pênalti que teria sido cometido pelo lateral Egídio. Nos últimos dois minutos, o jogador equatoriano recebeu dentro da grande área e, sozinho, chutou por cima do gol – a jogada foi anulada pelo assistente, que assinalou impedimento de Eder no início da jogada.

Na próxima rodada, o São Paulo jogará contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, às 19h do sábado, 5. O Fluminense, por sua vez, enfrentará, em casa, o Cuiabá, estreante na elite do futebol brasileiro. Após o empate em 2 a 2 com o Juventude, o clube mato-grossense anunciou, na noite de hoje, a demissão do técnico Alberto Valentim. Ele comandou a equipe em apenas 10 jogos, mas estava invicto. Neste período, foram 7 vitórias, 3 empates e um título estadual conquistado, no último final de semana, contra o Operário (MT). No meio de semana, São Paulo e Fluminense jogam pela Copa do Brasil. O time paulista vai até o Piauí para enfrentar o 4 de Julho, que eliminou o Cuiabá, na terça-feira, 1º. O tricolor das Laranjeiras, por outro lado, joga no Rio de Janeiro, contra o Red Bull Bragantino, na quarta-feira, 2.