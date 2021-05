‘Vai na Alma’: Corinthians lança nova camisa II inspirada na arte de rua

Uniforme preto com listras brancas já está a venda na loja oficial do clube

Reprodução/ Twitter @Corinthians Nova camisa já está a venda na loja oficial do Corinthians



Neste sábado, 29, um dia antes da estreia do Corinthians no Campeonato Brasileiro 2021 contra o Atlético-GO, o clube lançou sua nova camisa II para a temporada. Inspirada na arte de rua e com o lema “Vai na Alma”, o uniforme foi desenhado pela Nike, fornecedora de material esportivo do clube, é preta com as famosas listras brancas com gola redonda. A novidade é que as listras parecem feitas com spray. Na postagem no Twitter, o Corinthians se colocou como o clube que é a alma da cidade. “A voz do Corinthians é a voz do povo, e a voz do povo é a voz das ruas. É vocação, é atitude, é arte”, escreveram. Na Shop Timão, loja oficial do clube, a camisa está sendo vendida por R$ 249, modelos masculino e feminino.