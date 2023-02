Em jogo tenso, Manchester United derrota o Leeds fora de casa pelo Campeonato Inglês

Resultado mantém a equipe de Erik ten Hag na terceira posição, com 46 pontos; City vence e segue na perseguição ao líder Arsenal

OLI SCARFF / AFP Rashford marcou um dos gols da vitória do United sobre o Leeds



Foi difícil, mas o Manchester United superou o Leeds United neste domingo, 12, pela 23ª rodada do Campeonato Inglês. Os gols da vitória por 2 a o foram marcados por Marcus Rashford e Alejandro Garnacho, ambos no fim do segundo tempo. O resultado mantém a equipe de Erik ten Hag na terceira posição, com 46 pontos. O Leeds é o 16º, com 19 pontos. O psicológico da equipe foi determinante no triunfo deste domingo. A partida foi marcado por muita tensão. Foi do United a melhor chance desperdiçada: Bruno Fernandes apareceu nas costas da defesa adversária, tentou uma cavadinha e facilitou a defesa do goleiro Illan Meslier. Em seguida, Dalot acertou o travessão. Foi aí que brilhou a estrela de Rashford. O atacante inglês recebeu um cruzamento de Shaw e não desperdiçou: 1 a 0 para os Diabos Vermelhos, aos 35 minutos da segunda etapa. Quatro minutos depois, Garnacho ampliou a vantagem e garantiu a vitória dos visitantes.

Manchester City vence e mantém vice-liderança

O Manchester City entrou em campo neste domingo no Eithad Stadium e venceu o Aston Villa por 3 a 1. Os três gols dos Citizens foram marcados ainda na primeira etapa: Rodri, Gundogan e Mahrez. Watkins diminuiu para o Villa, mas a equipe não conseguiu reagir. A vitória deixa o City em segundo lugar na classificação, com 48 pontos, três pontos do líder Arsenal. As duas equipes se enfrentam na próxima rodada. O Aston Villa está em 11º, com 28 pontos.