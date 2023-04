Em novo depoimento, Daniel Alves confirma penetração, mas diz relação foi ‘consentida’

Atleta está preso desde o dia 20 de janeiro, quando prestou o primeiro depoimento à justiça espanhola; desde então, as versões sobre o caso mudaram

Caso aconteceu em 30 de dezembro de 2022 em uma boate da cidade de Barcelona



O jogador Daniel Alves, 39, prestou novo depoimento à Justiça da Espanha nesta segunda-feira, 17, e voltou a negar as acusações de estupro. Segundo a imprensa espanhola, no novo depoimento, Daniel Alves confirmou que houve penetração e que a relação foi consentida por ambas as partes. O caso teria acontecido em 30 de dezembro, na cidade de Barcelona, quando Daniel teria estuprado uma jovem de 23 anos em uma boate. Este foi apenas o segundo depoimento de Daniel no processo, acontecendo quase três meses depois do primeiro, recolhido em 20 de janeiro, mesmo dia em que foi determinada a prisão provisória do jogador. Nas versões anteriores, o atleta havia dito que não houve relação entre os dois e, em outra oportunidade, mudou sua versão, afirmando que só houve sexo oral. A versão apresentada pelo jogador neste segundo depoimento coincide com a apresentada pelo advogado Cristóbal Martell no recurso que pedia que Alves pudesse responder ao processo em liberdade. Cabe à juíza do caso decidir se tornará Daniel Alves réu ou não.