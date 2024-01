Empoli demite Aurelio Andreazzoli e contrata Nicola

Após resultados ruins na Série A italiana, técnico foi demitido e substituto já foi anunciado

O treinador Aurelio Andreazzoli, de 70 anos, foi demitido nesta segunda-feira, 15, pelo Empoli, time da Série A italiana. A demissão do técnico ocorre cerca de quatro meses após assumir o cargo no início da temporada em substituição a Paolo Zanetti, que comandou o time em apenas quatro jogos, incluindo uma derrota humilhante por 7 a 0 para a Roma. Andreazzoli, que assumiu a equipe na quinta rodada do campeonato italiano, também não conseguiu fazer a equipe decolar. O clube expressou sua gratidão ao treinador pelos últimos meses de trabalho em um comunicado oficial. Davide Nicola, de 50 anos, foi anunciado como substituto de Andreazzoli. O novo treinador assinou um contrato de um ano, com a opção de mais uma temporada, de acordo com informações do clube. Após 20 partidas, o Empoli está na 19ª posição na classificação, com 13 pontos, e no último sábado perdeu um confronto direto contra o Hellas Verona por 2 a 1 na luta pela permanência na Série A.