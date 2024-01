Guilherme Madruga vence o Prêmio Puskás de 2023 e assina com o Cuiabá

Meio-campista foi premiado pelo gol que marcou no Novorizontino quando ainda defendia o Botafogo de Ribeirão Preto

Adrian Dennis/AFP Gulherme Madruga discursa após ser premiado no Fifa The Best



Guilherme Madruga é o vencedor do Prêmio Puskás de 2023, com um incrível gol de bicicleta durante uma partida da Série B. O jogador, que atuava pelo Botafogo-SP, marcou um verdadeiro golaço de fora da área contra o Novorizontino, deixando todos impressionados. A premiação é considerada a pintura do ano no futebol. A conquista do Prêmio Puskás de 2023 foi uma surpresa para Guilherme Madruga, que não escondeu sua emoção ao receber o reconhecimento. O jogador expressou sua gratidão e afirmou que esse momento ficará marcado em sua história e na memória de todos que o acompanham. Vale ressaltar que o gol foi marcado enquanto Madruga estava emprestado ao Botafogo. Seu desejo era ser contratado em definitivo pelo clube.

No entanto, o destino reservou uma nova oportunidade para Guilherme Madruga. Nesta segunda-feira, foi anunciado que o jogador irá atuar pelo Cuiabá, time da primeira divisão do Brasil. Essa notícia trouxe ainda mais alegria ao atleta, que agora terá a chance de mostrar seu talento em um novo desafio. A negociação foi concluída após o destaque que Madruga recebeu com o gol premiado. Com essa conquista e a mudança para um clube da elite do futebol brasileiro, Madruga se sente realizado e motivado para continuar evoluindo em sua carreira. O jogador agradeceu a todos que o apoiaram e prometeu dar o seu melhor no novo desafio. A expectativa é de que ele possa repetir o sucesso e encantar os torcedores do Cuiabá.