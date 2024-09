Ex-jogador do Arsenal, Jay Emmanuel-Thomas, é detido por tráfico de maconha

Atleta, que tem 33 anos, foi preso pela National Crime Agency (NCA) durante uma ação policial e atualmente está no Greenock Morton, da Escócia; droga é avaliada em R$ 4,4 milhões

Reprodução/Instagram/@officialjet10 Greenock Morton, clube onde Emmanuel-Thomas está atualmente, confirmou que está ciente do ocorrido, mas optou por não fazer comentários adicionais sobre a situação



Jay Emmanuel-Thomas, ex-jogador do Arsenal, foi detido sob a suspeita de liderar uma operação de importação de maconha avaliada em 600 mil libras, o que corresponde a aproximadamente R$ 4,4 milhões. A apreensão da droga ocorreu no aeroporto de Stansted, em Londres, no início deste mês. O atleta, que tem 33 anos, foi preso pela National Crime Agency (NCA) durante uma ação policial. O ex-atacante enfrenta acusações de importar substâncias da classe B e permanece sob custódia das autoridades. A situação gerou repercussão, especialmente entre os fãs e a mídia esportiva, que acompanham de perto o desenrolar do caso.

O Greenock Morton, clube onde Emmanuel-Thomas está atualmente, confirmou que está ciente do ocorrido, mas optou por não fazer comentários adicionais sobre a situação. No Reino Unido, a legislação é rigorosa em relação ao tráfico de drogas, e a pena máxima para a importação de maconha pode chegar a 14 anos de prisão. A gravidade das acusações levanta questões sobre o futuro da carreira do jogador, que já teve passagens por diversos clubes ao longo de sua trajetória no futebol.

