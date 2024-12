Entenda como Paulinho deve se encaixar no time do Palmeiras

Embora sua principal função no Atlético-MG tenha sido como ponta, o jogador também já atuou como centroavante, posição que pode ser explorada no Alviverde

Pedro Souza / Atlético Pedro Souza / Atlético



O Palmeiras está em vias de fechar a contratação de Paulinho, atacante do Atlético-MG, que se destaca pela sua capacidade de atuar em diversas posições no ataque. Nos últimos dois anos, o jogador se destacou como artilheiro do seu clube, anotando 31 gols em 2023 e 19 em 2024, além de ter sido vice-artilheiro da Copa Libertadores nas duas últimas edições do torneio. Embora sua principal função no Atlético-MG tenha sido como ponta, Paulinho também possui a habilidade de atuar como centroavante, uma posição que pode ser explorada no Palmeiras.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A negociação para sua transferência pode incluir jogadores do elenco palmeirense, uma vez que o Atlético-MG estipulou um valor de 25 milhões de euros, equivalente a aproximadamente R$ 162,39 milhões. Entretanto, a chegada de Paulinho ao Palmeiras pode não ser imediata. O atacante está em processo de recuperação após ter passado por uma cirurgia, realizada após a final da Libertadores. O clube alviverde espera que ele esteja apto para atuar no Mundial de Clubes, que está agendado para o meio de 2025.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias