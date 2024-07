Equador segura o México e avança às quartas da Copa América

Em uma partida tensa e emocionante, Equador segura o empate e garante vaga nas quartas contra a Argentina.

Steph Chambers / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Defesa do Equador brilha e segura o México em um duelo decisivo em Los Angeles.



Equador e México protagonizaram um duelo decisivo pelo Grupo B da Copa América, ontem a noite no State Farm Stadium, em Los Angeles. Com a Venezuela já garantida como líder do grupo com 100% de aproveitamento, a partida valia a segunda vaga para avançar as quartas de final da competição.

O Equador entrou em campo com a vantagem do saldo de gols e conseguiu segurar um empate sem gols, suficiente para garantir a classificação. O confronto foi intenso do início ao fim, com os mexicanos pressionando e o Equador resistindo bravamente. Na segunda etapa, o árbitro deu oito minutos de acréscimo e, já no sétimo minuto, marcou um pênalti do zagueiro Félix Torres, do Corinthians, em cima do atacante mexicano Guillermo Martínez. A cobrança poderia mudar todo o panorama do torneio, mas após revisão no VAR, a penalidade foi anulada, para alívio dos equatorianos.

Com o empate, o Equador avança e enfrenta a poderosa Argentina na próxima quinta-feira, às 22h, em Houston. O time de Lionel Scaloni foi o primeiro colocado do Grupo A e promete um duelo de gigantes.

La Tri resiste e avança na Copa 🔓 pic.twitter.com/bW3Aa78Gdi — CONMEBOL Copa América™ POR 🇧🇷 (@copaamerica_POR) July 1, 2024

A Venezuela, líder do Grupo B, pega o Canadá, que ficou na segunda posição da chave dos hermanos. A semifinal promete fortes emoções com os possíveis confrontos entre Argentina/Equador x Canadá/Venezuela.

Equador com a última vaga 🛫

Venezuela 100% 💯 pic.twitter.com/S75FG9iGmJ — CONMEBOL Copa América™ POR 🇧🇷 (@copaamerica_POR) July 1, 2024