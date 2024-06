Espanha goleia Andorra por 5 a 0 em amistoso preparatório para Euro 2024

Mikel Oyarzabal fez um hat-trick, Ayoze Pérez e Ferran Torres foram os autores dos outros gols

Reprodução/Instagram/@sefutbol Mikel Oyarzabal marca três vezes na goleada da Espanha



A seleção da Espanha não teve dificuldades para golear Andorra por 5 a 0 em amistoso preparatório para a Euro 2024. O jogo realizado nesta quarta-feira (5) contou com Mikel Oyarzabal marcando três gols, além dos estreantes Ayoze Pérez e Ferran Torres também balançando as redes. Mesmo sem algumas peças-chave em campo, como Rodri, Carvajal, Yamal e Williams, a Espanha demonstrou confiança total. Oyarzabal, capitão da Real Sociedad, foi o destaque da partida ao marcar um hat-trick (53′, 66′ e 73′). Agora, a seleção espanhola se prepara para a estreia na Eurocopa, que acontecerá daqui a nove dias contra a Croácia, em Berlim, no chamado ‘grupo da morte’ que também conta com Itália e Albânia.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

*Reportagem produzida com auxílio de IA