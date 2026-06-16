Estatísticas e recordes: como chega Lionel Messi para a disputa da sua provável última Copa do Mundo

Aos 38 anos, o capitão argentino está a quatro gols de ultrapassar Miroslav Klose e se tornar o maior artilheiro da história do torneio

A um mês do início do torneio, a principal estrela da Argentina se apresenta em altíssimo nível de produção ofensiva. Para entender exatamente como chega Lionel Messi para a disputa da sua provável última Copa do Mundo, basta observar seus números absolutos: aos 38 anos, o craque atingiu recentemente a marca de 86 gols em 100 jogos pelo Inter Miami. Mais do que a liderança técnica da equipe, ele entra na competição na América do Norte a apenas quatro gols de se tornar o maior artilheiro da história das Copas.

A busca pela artilharia histórica

Com 13 gols marcados em 26 partidas acumuladas ao longo dos anos, o argentino inicia a fase de grupos com um alvo claro. Ele precisa balançar as redes adversárias mais quatro vezes para ultrapassar a marca de Miroslav Klose, o ex-atacante alemão que detém o topo do pódio com 16 gols. Além dessa perseguição direta à artilharia máxima, o simples ato de entrar em campo no primeiro jogo garante ao camisa 10 o status de primeiro atleta a disputar seis mundiais no futebol masculino.

Os maiores artilheiros das Copas do Mundo

O cenário histórico de goleadores coloca o argentino como o único em atividade no top 5 do torneio:

Miroslav Klose (Alemanha): 16 gols Ronaldo (Brasil): 15 gols Gerd Müller (Alemanha): 14 gols Just Fontaine (França): 13 gols Lionel Messi (Argentina): 13 gols

O rendimento atual nos Estados Unidos

A escolha por atuar na Major League Soccer (MLS) não reduziu o impacto nos gramados. O levantamento da plataforma Sofascore detalha que, em suas primeiras 100 partidas pelo Inter Miami, o argentino registrou um retrospecto impressionante de 86 gols e 44 assistências distribuídas aos companheiros.

Essa produção ofensiva em solo norte-americano resulta na impressionante média de um envolvimento direto em gol a cada 64 minutos. Essa sequência frequente de jogos foi estrategicamente absorvida para que o atleta mantivesse um ritmo competitivo de elite, blindando-se do desgaste exaustivo do calendário europeu de clubes.

O planejamento da seleção argentina

Para garantir o máximo de conforto ao atual elenco campeão, a Associação do Futebol Argentino (AFA) blindou a logística da delegação. A comissão técnica escolheu Kansas City como base operacional para a primeira fase, garantindo um centro de treinamento de alto desempenho e proximidade ideal com os estádios.

O treinador Lionel Scaloni manteve praticamente intacto o núcleo do time que levantou a taça no Catar, sendo enfático ao afirmar diversas vezes que apenas o capitão tem vaga incondicional entre os titulares. O objetivo coletivo agora é defender o título e buscar o bicampeonato consecutivo, feito alcançado no passado apenas pelas seleções da Itália e do Brasil.

Dúvidas frequentes sobre o craque na Copa

Quantas Copas do Mundo Messi já jogou?

O camisa 10 disputou cinco edições do torneio (2006, 2010, 2014, 2018 e 2022). A entrada em campo na competição de 2026 consolida sua sexta participação oficial, isolando-o como o jogador com mais presenças na história do torneio masculino.

Qual é a idade de Messi na Copa de 2026?

O atleta se apresenta para o torneio com 38 anos de idade. O argentino completa 39 anos no dia 24 de junho de 2026, data que ocorre exatamente durante o andamento da fase de grupos do campeonato na América do Norte.

Messi vai se aposentar da seleção após o torneio?

Não há nenhum anúncio formal ou decisão definitiva publicada pela equipe do jogador. O atacante reiterou em entrevistas recentes que avalia seu condicionamento e motivação ano a ano, preferindo não cravar o torneio de forma oficial como sua despedida dos gramados internacionais.