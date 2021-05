‘Estou à espera de ser demitido’, diz Abel Ferreira, técnico do Palmeiras

Antes do início da partida contra o Flamengo, na estreia do Campeonato Brasileiro, português comentou sobre a cultura brasileira de demissão de treinadores

EFE/EPA/Andre Penner Abel Ferreira tem sido pressionado por derrotas do Palmeiras em finais de campeonato



Antes do início da partida contra o Flamengo, pela estreia do Campeonato Brasileiro, o técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, disse estar à espera de ser demitido pela diretoria. O português deu esta declaração ao comentar a cultura de demissões de treinadores no futebol brasileiro. Neste sábado, 30, Alberto Valentim foi dispensado após um empate em 2 a 2, em casa, contra o Juventude. “Eu serei eternamente grato ao futebol brasileiro, ao jogador brasileiro, aos meus jogadores de forma muito especifica. Mais específica ainda ao Palmeiras, e mais específica ainda ao [Maurício] Galiotte, presidente que apostou em um treinador sem títulos. Estou à espera de ser despedido. Estou mesmo à espera”, afirmou em entrevista.

Abel Ferreira vem sendo pressionado pela torcida do Palmeiras por conta de resultados recentes na temporada de 2021. Embora tenha sido campeão da Libertadores e da Copa do Brasil no início deste ano, o clube paulista foi derrotado em outras três finais: a da Recopa Sul-Americana, contra o Defensa y Justicia, da Super Copa do Brasil, contra o Flamengo, e do Campeonato Paulista, no último final de semana, contra o São Paulo. Depois da partida contra o Flamengo, neste domingo, 30, o Palmeiras enfrentará o CRB (AL), na quinta-feira, 3, no estádio Rei Pelé, em Maceió, pela terceira fase da Copa do Brasil.