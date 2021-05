Atlético-MG leva virada do Fortaleza e perde na estreia do Campeonato Brasileiro

Hulk abriu o placar com pênalti e Pikachu marcou duas vezes no segundo tempo, decretando a virada dos cearenses

FERNANDO MORENO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Pikachu comemora gol da vitória do Fortaleza



O Atlético-MG começou o Campeonato Brasileiro com derrota neste domingo, 30. Na rodada das 11h (horário de Brasília) a equipe mineira recebeu o Fortaleza no Mineirão e até abriu o placar primeiro, mas levou a virada e perdeu por 2 a 1. Num jogo bem disputado, o Atlético só conseguiu balançar as redes aos 40 minutos depois que Hulk foi derrubado por Titi na área e o árbitro marcou pênalti. O próprio Hulk foi para a cobrança e converteu. Na volta do intervalo, o Fortaleza fez aos sete minutos com Robson, mas o VAR revisou o lance e anulou o gol por impedimento. No entanto, não demorou muito para que a equipe cearense balançasse as redes pra valer.

Aos 15, Pikachu recebeu na direita e chutou forte para igualar o marcador. A partir daí o jogo ficou mais ameno e, apesar de algumas chances do Atlético-MG, o Fortaleza voltou a marcar com Pikachu. Nos acréscimos, o camisa 22 invadiu a área e chutou cruzado, virando o jogo no Mineirão. Ainda na primeira rodada e com poucos jogos disputados, o resultado deixa os cearenses em segundo na tabela e os minutos em penúltimo. Para tentar se recuperar do revés, na quarta-feira, dia 2, às 19h, o Atlético-MG irá buscar a vitória na terceira rodada da Copa do Brasil contra o Remo. Pelo Brasileirão, o próximo adversário é o Sport no próximo domingo, dia 6.