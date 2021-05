Kevin De Bruyne tem fraturas no rosto após choque com Rüdiger na final da Champions League

Jogador belga precisou ser atendido pelos médicos e deixou a partida aos 12 minutos do segundo tempo depois do choque

EFE/EPA/Jose Coelho Kevin De Bruyne precisou ser atendido pelos médicos no City no gramado



O belga Kevin De Bruyne, meio-campista do Manchester City, anunciou neste domingo, 30, que foi detectado com uma fratura óssea aguda no nariz e uma fratura orbital (ossos que formam a órbita ocular) do lado esquerdo depois de uma pancada forte que sofreu na final da Liga dos Campeões da UEFA neste sábado, 29, contra o Chelsea. Por volta dos 12 minutos do segundo tempo, De Bruyne se chocou com o zagueiro Rüdiger e acabou acertando o rosto no ombro do adversário. No momento, o jogador belga se contorceu de dor no gramado e foi amparado por médicos ao sair. Com o olho visivelmente inchado e roxo, De Bruyne precisou abandonar a partida. Em suas redes sociais, o meio-campista disse que se sente bem e está “decepcionado” com o resultado do jogo, que deu o bicampeonato ao Chelsea. Nos comentários, o time londrino desejou rápida recuperação ao jogador.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back — Kevin De Bruyne (@DeBruyneKev) May 30, 2021