Corinthians vence o América-MG nos pênaltis e vai enfrentar o São Paulo nas semifinais da Copa do Brasil

Timão teve duas vezes placar que o classificava diretamente, mas vacilou na defesa e precisou de Cássio para conquistar a vaga; duelos com o rival devem ocorrer nos dias 26 de julho e 16 de agosto

TOMZÉ FONSECA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Cássio defendeu dois pênaltis contra o América-MG



Com a Neo Química Arena lotada, o Corinthians parecia que se classificaria sem sofrimento, mas deu sopa para o azar e conseguiu a classificação somete nos pênaltis, após ter por duas vezes o placar que lhe classificaria diretamente para as semifinais da Copa do Brasil. Com o estreante Rojas animando a Fiel — mostrou boa visão de jogo e fino trato com a bola —, o Timão mostrou desenvoltura no ataque, mas grande fragilidade na defesa, o que explica o placar de 3 a 2 no tempo normal. Na decisão por pênaltis, Cássio pegou duas cobranças, o Alvinegro venceu por 3 a 1 e garantiu a vaga. Na próxima fase, enfrentará o rival São Paulo. Os duelos serão estão programados para os dias 26 de julho e 16 de agosto. Os mandos serão sorteados.

Além de Rojas e Cássio, os destaques corintianos foram Moscardo, Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Alberto. O volante de 17 anos garante cada vez mais seu espaço, sobretudo em um momento de baixa do argentino Fausto Vera, mais uma vez com decisões equivocadas. Renato ainda não está em condições ideias, mas mostra sua leitura de jogo característica. Além disso, abriu o placar de cabeça. Já a dupla de ataque ficou devendo no primeiro tempo — apesar de Guedes ter acertado cabeceio na trave —, mas marcaram na etapa final.

O primeiro gol saiu aos 2 minutos da segunda etapa, após Fagner levantar para cabeceio certeiro de Renato Augusto. Logo depois, o amarelado lateral direito deixou o campo junto com Fausto — Bruno Mendez e Ruan Oliveira entraram. Yuri Alberto ampliou de carrinho aos 20 após ótima jogada de Ruan. A comemoração foi brevemente interrompida por um golaço de Benítez, quatro minutos depois, mas Roger Guedes, de peixinho, recolocou o Timão com o saldo de gols que buscava. Parecia que o Timão ia levar, mas faltando sete minutos, Benítez armou ótima jogada, não foi incomodado por ninguém e serviu Mastriani, livre.

Foi a terceira vez seguida que o Corinthians se classificou nos pênaltis na Copa do Brasil deste ano. Nas fases anteriores, havia despachado o Remo e o Atlético-MG em cenário semelhante: derrota fora de casa e vitória na Neo Química. De novo, brilhou a estrela de Cássio, o goleiro que mais parou adversários na marca da cal com a camisa corintiana. Ele pegou um pênalti pessimamente cobrado por Paulinho Boia e foi espetacular no chute de Benítez — Marcinho já havia chutado por cima. Na cobrança derradeira, Yuri Alberto fez 3 a 1 e deu a vaga ao Timão.