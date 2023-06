Ex-campeão mundial de boxe, Patrick Teixeira volta aos ringues e encara Brian Chaves em julho

Brasileiro é o atual líder do ranking do Conselho Nacional de Boxe (CNB) e também é ex-campeão da World Boxing Organization (WBO) na categoria médios-ligeiros

Hygor Abreu/Prefeitura de Guarujá Patrick Teixeira voltará aos ringues em julho



O pugilista brasileiro Patrick Teixeira tem data marcada para voltar aos ringues. No dia 8 de julho, o catarinense encara o argentino Brian Chaves. Será a luta principal do evento “Combate Arretado” e ocorrerá na Arena Unifacisa, em Campina Grande, na Paraíba. O brasileiro é o atual líder do ranking do Conselho Nacional de Boxe (CNB) e também é ex-campeão da World Boxing Organization (WBO) na categoria médios-ligeiros. No total, Patrick Teixeira lutou 36 vezes, com 32 vitórias, sendo 23 delas por nocaute. A principal delas foi a conquista da WBO, em 2019, com uma vitória na decisão unânime dos juízes. Na ocasião, ele derrotou o dominicano Carlos Adames. O desafiante possui 14 vitórias, e o total de 5 por nocaute, em 17 lutas. O evento é considerado o principal do boxe profissional no Brasil em 2023. O desafiante possui 14 vitórias, e o total de 5 por nocaute, em 17 lutas. Novos duelos serão anunciados em breve.