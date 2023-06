Seleção feminina sobe uma posição no ranking da Fifa antes da Copa do Mundo

Equipe segue entre as 10 primeiras colocadas na lista, liderada pelas norte-americanas

Lucas Figueiredo/CBF Seleção feminina fará um amistoso antes da estreia no Mundial



A seleção brasileira feminina subiu uma posição no ranking mundial da categoria divulgado nesta sexta-feira, 9, pela Fifa. Foi a última atualização do ranking antes da disputa da Copa do Mundo Feminina. O Mundial será disputado na Austrália e na Nova Zelândia a partir do dia 20 de julho. A nova atualização ocorrerá após a competição. O Brasil segue entre os 10 primeiros e subiu para a oitava posição, ultrapassando a Holanda. Não houve novidades nas cinco primeiras colocadas: a seleção feminina dos Estados Unidos lidera, seguida por Alemanha, Suécia, Inglaterra e França. A seleção comandada por Pia Sundhage ainda fará um amistoso contra o Chile, antes da estreia no Mundial. A partida está marcada para o dia 2 de julho, às 10h30 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, na capital federal. As meninas do Brasil estreiam dia 24, diante do Panamá, a partir das 8h. A Seleção compõe o Grupo F da competição, que ainda conta com França e Jamaica.

5️⃣0️⃣ dias e contando… Cada vez mais perto da nossa estreia na @FIFAWWC! Foco no objetivo. Vamos com tudo! 💪🇧🇷 pic.twitter.com/FqsRD8i142 — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) June 4, 2023

Confira as 10 primeiras colocadas do ranking mundial da Fifa:

1 – Estados Unidos (2090.03 pontos)

2 – Alemanha (2061.56)

3 – Suécia (2049.71)

4 – Inglaterra (2040.76)

5 – França (2026.65)

6 – Espanha (2002.28)

7 – Canadá (1996.34)

8 – Brasil (1995.3)

9 – Holanda (1980.47)

10 – Austrália (1919.69)