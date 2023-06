Guardiola rejeita favoritismo, diz que a Inter é maior que o City e credita sucesso desta temporada a Haaland

Treinador, para muitos o maior do mundo em sua profissão, tenta levar o clube inglês a um inédito título de Liga dos Campeões

EFE/EPA/SEDAT SUNA Guardiola abraça Haaland, um dos principais jogadores do Manchester City, na véspera da decisão da Champions



Experiente e apontado por muitos como o melhor técnico do futebol mundial, Pep Guardiola não admitiu a superioridade do Manchester City na final da Liga dos Campeões da Europa, marcada para este sábado, às 16h, no Atatürk Olympic Stadium, em Istambul, na Turquia. O treinador tratou de afirmar que a Inter de Milão é maior pela história do clube dentro da competição. “Eu vi muitos jogos da Inter para saber o que precisamos fazer. No fim das contas, é uma partida de futebol. O time que for melhor nos 90 minutos vai ganhar. Se olhar a história, a Inter é maior que nós. Mas isso não é importante. O que importa é ter a melhor performance possível. É isso que fará a diferença”, disse Guardiola.

Diferentemente do Manchester City, que está buscando o título inédito do torneio, a Inter já levantou o caneco em três oportunidades. Na última vez que esteve na final, o time de Pep Guardiola também era o favorito, mas acabou perdendo para o Chelsea. “Este jogo é muito diferente da final que jogamos contra o Chelsea. Gostaria de contar as lições que aprendi, mas não sei. Tínhamos um plano, mas não deu certo”, disse. Questionado sobre a fórmula do sucesso, após ter conquistado inúmeros títulos por Barcelona e Manchester City, Guardiola explicou. “Ter Messi antes e Haaland agora: esse é meu sucesso, ter bons jogadores. Não estou brincando. Ganhar a Liga dos Campeões é absolutamente um sonho. Essa é uma partida especial, o que se percebe pelo número de pessoas nessa sala de entrevista coletiva”, afirmou.

*Com informações do Estadão Conteúdo